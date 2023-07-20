Из-за пожара на подстанции РЖД в районе Форелевого хозяйства закрыто движение на участке трассы Адлер — Красная Поляна

Из-за пожара на электроподстанции РЖД «Ахштырь» с 13:15 на неопределенный срок закрыто движение с 5 км + 800 м по 4 км + 400 м автодороги Адлер — Красная Поляна.

Организовано перенаправление автомобилей на транспортных развязках км 5+800, км 14+400. Движение осуществляется по трассе А-149 Адлер — Красная Поляна, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о пожаре на 11 км трассы Адлер — Красная Поляна сообщили в 11:40. В 12:40 пожар был локализован на площади 90 кв. м.