Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Из-за пожара на подстанции РЖД в районе Форелевого хозяйства закрыто движение на участке трассы Адлер — Красная Поляна

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-pozhara-na-podstantsii-rzhd-v-rajone-forelevogo-hozyajstva-zakryto-dvizhenie-na-uchastke-trassy-adler-krasnaya-polyana
Из-за пожара на подстанции РЖД в районе Форелевого хозяйства закрыто движение на участке трассы Адлер — Красная Поляна
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Из-за пожара на электроподстанции РЖД «Ахштырь» с 13:15 на неопределенный срок закрыто движение с 5 км + 800 м по 4 км + 400 м автодороги Адлер — Красная Поляна.

Организовано перенаправление автомобилей на транспортных развязках км 5+800, км 14+400. Движение осуществляется по трассе А-149 Адлер — Красная Поляна, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о пожаре на 11 км трассы Адлер — Красная Поляна сообщили в 11:40. В 12:40 пожар был локализован на площади 90 кв. м.

Статьи
Диетолог перечислила несладкие продукты, которые повышают риск диабета
Диетолог перечислила несладкие продукты, которые повышают риск диабета
Чем полезна груша и кому ее нельзя
Чем полезна груша и кому ее нельзя
Невролог рассказала о связи метеозависимости и хронических заболеваний
Невролог рассказала о связи метеозависимости и хронических заболеваний
Что можно есть при пищевом отравлении и после него
Что можно есть при пищевом отравлении и после него
Онколог рассказал о важных признаках рака почки
Онколог рассказал о важных признаках рака почки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях