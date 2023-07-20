В Сочи горит электроподстанция РЖД «Ахштырь» в районе Форелевого хозяйства

Сообщение о пожаре на электроподстанции на 11 км дороги «Адлер — Красная Поляна» поступило в экстренные службы 20 июля в 11:30.

Прибыв на место в 11:40 пожарные установили, что в районе села Казачий Брод горит трансформаторная подстанция на площади 80 кв. м.

В ликвидации пожара участвуют восемь человек и две единицы техники.

В 12:40 возгорание локализовали на площади 90 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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