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В Сочи горит электроподстанция РЖД «Ахштырь» в районе Форелевого хозяйства

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-gorit-elektropodstantsiya-rzhd-ahshtyr-v-rajone-forelevogo-hozyajstva?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Сочи горит электроподстанция РЖД «Ахштырь» в районе Форелевого хозяйства
Фото t.me/chp_sochi

Сообщение о пожаре на электроподстанции на 11 км дороги «Адлер — Красная Поляна» поступило в экстренные службы 20 июля в 11:30.

Прибыв на место в 11:40 пожарные установили, что в районе села Казачий Брод горит трансформаторная подстанция на площади 80 кв. м.

В ликвидации пожара участвуют восемь человек и две единицы техники.

В 12:40 возгорание локализовали на площади 90 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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