Дом с мансардой загорелся в Сочи, огонь уничтожил 240 кв. метров

Сообщение о пожаре в частном жилом трехэтажном доме с мансардой на улице Жигулевской в Лоо поступило в экстренные службы 19 июля в 22:17.

Прибыв на место в 22:20, пожарные установили, что горит кровля мансардного этажа. Огонь охватил 240 кв. м. В 23:05 возгорание локализовали на той же площади. В 00:15 открытое горение ликвидировали, а в 00:44 пожар полностью потушили.

В ликвидации возгорания участвовали 23 человека и восемь единиц техники. При пожаре никто не пострадал.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки с последующим возгоранием, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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