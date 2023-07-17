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Фура полностью сгорела в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fura-polnostyu-sgorela-v-tsentre-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Видео t.me/krd_tipich_ru

Большегруз с полуприцепом загорелся 17 июля на улице Лузана в краевом центре.

Видео с места происшествия опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что кабина фуры полностью сгорела, огонь перекинулся на прицеп. От машины валит темный дым.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 17 июля в 11:47. На место прибыли подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и установили, что горит автомобиль на площади 40 кв. м.

В 12:14 огонь локализовали, в 12:18 ликвидировали открытое горение. На месте работают 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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