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Легковушка и КамАЗ загорелись после столкновения под Усть-Лабинском, один из водителей погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-i-kamaz-zagorelis-posle-stolknoveniya-pod-ust-labinskom-odin-iz-voditelej-pogib
Легковушка и КамАЗ загорелись после столкновения под Усть-Лабинском, один из водителей погиб
Фото t.me/mvd_23

ДТП произошло 14 июля около 22:30 на 66 км трассы Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

В результате аварии автомобили загорелись. Водитель легковушки погиб, водителя грузовика госпитализировали с ожогами. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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