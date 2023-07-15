Рейсовый автобус и зерновоз столкнулись в Брюховецком районе, погибли два человека

Авария произошла 15 июля в 5:10 в районе 91 км трассы «Краснодар — Ейск».

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом «Тула — Анапа».

В автобусе был 41 пассажир, в том числе 9 детей. В результате аварии двое пассажиров погибли, еще 10 госпитализировали с травмами, сообщил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Из автобуса деблокировали трех человек, еще 14 пострадали. К ликвидации последствий аварии привлекли 72 человека и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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