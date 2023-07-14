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Шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-chelovek-postradali-v-zhestkom-lobovom-dtp-pod-anapoj
Шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП под Анапой
Фото газеты "Анапское Черноморье"

Авария произошла 14 июля на автодороге Варваровка — Гай-Кодзор.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Largus.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Пострадавших госпитализировали в горбольницу, пишет газета «Анапское Черноморье» со ссылкой на городской ОГИБДД.

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