Шесть человек пострадали в жестком лобовом ДТП под Анапой
Происшествия
14.07.2023 16:20
Авария произошла 14 июля на автодороге Варваровка — Гай-Кодзор.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Largus.
В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Пострадавших госпитализировали в горбольницу, пишет газета «Анапское Черноморье» со ссылкой на городской ОГИБДД.
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