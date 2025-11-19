В парк «Краснодар» привезли гигантскую голову нового арт-объекта «Мать Земля»

Золотую скульптуру женщины собирают в «Парке Облаков».

Очередную часть арт-объекта привезли в парк 17 ноября. Судя по размерам головы, скульптура «Мать Земля» будет масштабной.

В публикациях в социальных сетях авторство приписывают итальянскому скульптору Лоренцо Куинну. Согласно видеозаписи из соцсетей архитектора, скульптура будет представлять собой женщину, которая сидя обнимает планету Земля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», установку новой локации в «Парке Облаков» заметили посетители 15 ноября. Одни посетители предположили, что руки и ноги для будущей скульпторы станут частью увеличенной фигуры Будды. Другие считают, что очертания конечностей похожи на женские, и называют будущий арт-объект аллегорией рождения Земли или появления жизни — женщина, которая держит в руках глобус.

