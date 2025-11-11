Зимние арки к Новому году начали устанавливать в «Парке Облаков» в Краснодаре

Парк «Краснодар» продолжает подготовку к Новому году.

Сейчас в «Парке Облаков» приступили к установке «зимних арок», которые образуют длинные светящиеся коридоры. Рабочие устанавливают металлоконструкции и развешивают гирлянды.

Об этом 11 ноября сообщили в Telegram-канале «Японский сад. Краснодар».

«А вот и зимние арки! В парке Облаков начались работы — собирают металлоконструкции, и совсем скоро снова появятся волшебные зимние коридоры», — написали в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новому году парк «Краснодар» начали украшать еще 14 октября. . Кадры деревьев, стволы и ветви которых обмотаны новогодними гирляндами, появились в соцсетях. Также в начале ноября на клумбы в Террасированном саду начали «высадку» электрического шалфея. В темное время суток шалфей привлекает любителей фотосессий фиолетовым свечением. Любоваться искусственными шалфейными полями можно будет до конца зимы.

А тем временем в парке распускаются разноцветные розы. Аллеи роз появились из-за затяжной осени, и это явление жители краевой столицы наблюдают ежегодно с с 2021 года.

