В парке «Краснодар» в ноябре расцвели разноцветные розы
Такое по-настоящему весеннее явление удивляет кубанцев. Люди фотографируют распустившиеся бутоны и наслаждаются их ароматом.
Аллеи роз в краевой столице появились из-за затяжной осени — такое позднее цветение уже не впервые, говорят эксперты.
«Жители Кубани с 2021 года начали замечать цветущие растения и кустарники в ноябре. Все из-за особенностей географического расположения. Зацветают в ноябре теплолюбивые растения и кустарники. Будем благодарны природе, что осенью и зимой она может подарить нам немножко весны», — сказал флорист Иван Базин.
Также цвести в ноябре на Кубани может сирень, юкка, одуванчики, ветви алычи. Но повторенное цветение может плохо сказаться на растениях. Есть вероятность, что весной они могут не распуститься.
Читайте также: в Краснодаре на месте фотозоны в дендрарии высадили 150 тыс. луковиц тюльпанов.