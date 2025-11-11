В парке «Краснодар» в ноябре расцвели разноцветные розы

Такое по-настоящему весеннее явление удивляет кубанцев. Люди фотографируют распустившиеся бутоны и наслаждаются их ароматом.

Аллеи роз в краевой столице появились из-за затяжной осени — такое позднее цветение уже не впервые, говорят эксперты.

«Жители Кубани с 2021 года начали замечать цветущие растения и кустарники в ноябре. Все из-за особенностей географического расположения. Зацветают в ноябре теплолюбивые растения и кустарники. Будем благодарны природе, что осенью и зимой она может подарить нам немножко весны», — сказал флорист Иван Базин.

Также цвести в ноябре на Кубани может сирень, юкка, одуванчики, ветви алычи. Но повторенное цветение может плохо сказаться на растениях. Есть вероятность, что весной они могут не распуститься.

