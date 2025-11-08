«Зимний» электрический шалфей начали устанавливать в парке «Краснодар»

Искусственные шалфейные поля появляются на территории парка каждую осень.

К установке «зимнего» электрического шалфея приступили в Террасированном саду.

«Красоте быть!» — написали в группе парка в Telegram.

Электрический «зимний» шалфей в парке устанавливают шестой год подряд. Традиционно многоярусные клумбы становятся местом притяжения жителей и гостей Краснодара. В темное время суток шалфей привлекает любителей фотосессий фиолетовым свечением. Любоваться искусственными шалфейными полями можно будет до конца зимы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», парк «Краснодар» начали украшать к Новому году. Кадры деревьев, стволы и ветви которых обмотаны новогодними гирляндами, появились в соцсетях. Специалистам предстоит украсить территорию площадью 50 га.

