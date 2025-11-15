Новый арт-объект в виде гигантских рук и ног устанавливают в парке «Краснодар»

Установку новой локации в «Парке Облаков» заметили посетители 15 ноября.

На кадрах видно, как рабочие собирают новый арт-объект из разных частей золотого цвета, среди которых можно разглядеть человеческие руки и скрещенные ноги. Рядом также появляются очертания золотистой планеты с матовой «водой» и блестящими «континентами».

Одни посетители предположили, что собирающиеся в человека руки и ноги — это увеличенная фигура Будды. Другие считают, что очертания конечностей похожи на женские, и называют будущий арт-объект аллегорией рождения Земли или появления жизни — женщина, которая держит в руках глобус.

Читайте также: последним установленным арт-объектом в парке «Краснодар» были каучуковые скульптуры в виде лиц. Краснодарцы сразу их сравнили со скульптурами в «Садах Этрета» во Франции.

