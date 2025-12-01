Новогоднюю иллюминацию включили в центре Краснодара

Монтаж светящихся конструкций к Новому году на улице Красной завершили более чем за месяц.

Падающие звезды, цветы, арки и животные зажглись на радость жителей и гостей города вечером 30 декабря. До этого подсветку включали в тестовом режиме на разных участках Александровского бульвара от улицы Буденного до улицы Гаврилова.

Включение подсветки вызвало ажиотаж. Жители города сразу же начали делиться радостным событием в соцсетях. Гуляющие по улице назвали Красную самой новогодней улицей России, а иллюминацию — роскошной.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», праздничную иллюминацию в самом центре столицы Кубани к Новому году установили второй год подряд. Установкой праздничных световых конструкций на улице Красной занимается компания бизнесмена и основателя ФК «Краснодар» Сергея Галицкого.

