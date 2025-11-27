Сирены зазвучали в Сочи и Сириусе из-за угрозы атаки беспилотников

Беспилотную опасность на территории Краснодарского края объявили утром 27 ноября.

О включении сирен в Сочи и Сириусе сообщают в соцсетях местные жители. По их словам, оповещение работает во всех районах города-курорта и на федеральной территории.

Об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов около 8:00 предупредили главы Сочи Андрей Прошунин и Сириуса Дмитрий Плишкин. Как отметил Плишкин в Telegram, все силы и средства готовы к отражению атаки БПЛА.

При объявлении опасности атаки беспилотников необходимо сохранять спокойствие и внимательность. Андрей Прошунин в Telegram напомнил, что нельзя прятаться в автомобилях и у стен многоквартирных домов. Для укрытия лучше выбирать помещения без окон (коридоры, ванные комнаты, кладовые, подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили утром 27 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг около 8:00.

Следом за объявлением опасности временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. О введении ограничений пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в четверг в 8:05.

