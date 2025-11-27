Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

В Краснодарском крае утром 27 ноября объявили угрозу падения беспилотных летательных аппаратов.

В аэропорту Сочи из-за угрозы БПЛА ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О введении ограничений пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале в четверг в 8:05.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители края получили 27 ноября около 8:00.

При получении таких уведомлений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

Подпишись, здесь всегда интересно.