Беспилотную опасность объявили утром 27 ноября в Краснодарском крае

Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг около 8:00.

При получении таких уведомлений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Необходимо избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в оповещении МЧС.

При появлении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к фрагментам сбитых дронов категорически запрещается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявляли в крае вечером 26 ноября. Ночью 27 ноября сирены, оповещающие об угрозе атаки БПЛА, звучали в Славянске-на-Кубани. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях. Около 1:00 жителям муниципалитета пришли уведомления РСЧС о том, что на территории района работает система ПВО. Уведомления об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили 27 ноября в 7:08.

