В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную вечером 26 ноября

Уведомления об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг в 7:08.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с 20:30 26 ноября.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Ночью 27 ноября сирены, оповещающие об угрозе атаки БПЛА, звучали в Славянске-на-Кубани. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях. Около 1:00 жителям муниципалитета пришли уведомления РСЧС о том, что на территории района работает система ПВО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили вечером 26 ноября в Краснодарском крае. Уведомления о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в среду около 20:30.

Читайте также: ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ.

Подпишись, здесь всегда интересно.