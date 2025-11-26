Туман и до +21 °C днем ожидаются 27 ноября в Краснодарском крае

В Краснодаре в четверг прогнозируют переменную облачность без дождей. Ночью, утром и в первой половине дня возможен туман.

По информации синоптиков, 27 ноября в столице Кубани ночью похолодает до +5…7 °C, днем температура составит +14…16 °C. Порывы ветра могут достигать 9 м/с.

В Краснодарском крае в этот день установится облачная и сухая погода, местами — туман. В среднем по региону столбики термометров ночью покажут +4…9 °C, местами в юго-восточных предгорных районах — +1…6 °C. Днем воздух прогреется до +11…16 °C, в южной части края — до +14…19 °C.

В горах прогнозируют ночные заморозки до -2 °C, днем потеплеет до +4…9 °C. Теплее всего в этот день будет на Черноморском побережье, где установится сухая погода без существенных осадков с ветром до 11 м/с. Ночные температуры составят +8…13 °C, дневные — +16…21 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

