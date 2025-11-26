Светофоры возле парка «Краснодар» 26 ноября перевели в особый режим работы

Вечером в среду на «Ozon Арене» пройдет игра четвертьфинала Кубка России по футболу.

Матч между ФК «Краснодар» и «Оренбург» начнется в 18:00. Перед игрой в районе стадиона и парка «Краснодар» заранее перевели светофоры в особый режим работы.

На подъездах к стадиону дежурят сотрудники ДПС. Также специалисты следят за ситуацией на дорогах онлайн, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» дома сыграет с «Оренбургом» во втором матче четвертьфинала Кубка России 26 ноября. Первая игра закончилась в пользу «Краснодара» — 1:3. В случае победы, ничьей или поражения в один мяч в ответной встрече «черно-зеленые» пройдут в полуфинал чемпионата.

