ФК «Краснодар» сыграет дома с «Оренбургом» в Кубке России 26 ноября

Во втором матче четвертьфинала Кубка России ФК «Краснодар» и «Оренбург» встретятся в среду на «Ozon Арене» в столице Краснодарского края.

Первый матч против «Оренбурга» «быки» сыграли 5 ноября на домашней арене противника. Он закончился в пользу «Краснодара» — 1:3.

Стартовый свисток ответного матча в Краснодаре прозвучит в 18:00. Синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха около 10 °C.

В случае победы, ничьей или поражения в один мяч в ответной встрече «черно-зеленые» пройдут в полуфинал чемпионата. Если действующие чемпионы РПЛ проиграют с разницей в два мяча, то их ждет серия пенальти. Более значительная разница в счете или неудача в серии пенальти отправит краснодарскую команду во второй этап 1/4 финала.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первом матче команд счет на 9-й минуте открыли хозяева поля. Краснодарская команда отыгралась на 12-й минуте. Второй мяч в ворота гостей был забит на 88-й минуте встречи. Его автор — Джон Кордоба. На 90+5 минуте Кордоба оформил дубль после углового.

Читайте также: вратарь ФК «Краснодар» Агкацев признался, что играл с «Локомотивом» больным. ФК «Краснодар» и «Локомотив» встретились на поле в московском Черкизово в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги.

Подпишись, здесь всегда интересно.