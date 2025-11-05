ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» в первом матче 1/4 Кубка России

Первая из двух игр четвертьфинала Кубка России по футболу между ФК «Краснодар» и «Оренбургом» прошла 5 ноября на стадионе «Газовик».

На игру «быки» приехали без полузащитника Эдуарда Сперцяна, защитника Сергея Петрова и вратаря Станислава Агкацева. На поле футболистов «Краснодара» с капитанской повязкой вывел полузащитник Никита Кривцов.

Счет на 9-й минуте встречи открыли хозяева поля. Гол в ворота Александра Корякина забил нападающий «Оренбурга» Максим Савельев. Краснодарская команда отыгралась на 12-й минуте. По воротам успешно пробил защитник Данила Козлов с передачи нападающего Казбека Мукаилова. Для Козлова мяч стал пятым голом в Кубке. На перерыв команды ушли со счетом 1:1.

На второй тайм «быки» вышли в измененном составе. Мукаилова на поле заменил Джон Кордоба. Напряжение между командами во второй части игры сохранилось. Из-за возможной травмы поле на 63-й минуте покинул защитник Виталий Стежко, его позицию занял Витор Тормена.

На 73-й минуте у «Краснодара» появился шанс забить второй мяч. Кордоба перехватил навес от защитника «Оренбурга» Станислава Поройкова и отправил мяч в ворота головой. Поройков выбил мяч из пустых ворот, Кордоба ударил еще раз, но пробил рядом со штангой.

Второй мяч в ворота гостей был забит на 88-й минуте встречи. Его автор — Джон Кордоба. Нападающий «быков» забил с передачи полузащитника Жоау Батчи и навеса Данилы Козлова. На 90+5 минуте Кордоба оформил дубль после углового. Козлов с левого фланга ударил в штрафную, нападающий «быков» первым касанием принял мяч, а вторым — забил.

Через минуту Поройков во время атаки хозяев прострелил в штрафную «Краснодара», мяч отскочил к полузащитнику Егору Анциферову, который ударил под перекладину и забил «черно-зеленым». Гол не засчитали, так как чуть раньше арбитр увидел фол в атаке у хозяев.

Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

В следующий раз «Краснодар» и «Оренбург» встретятся во втором этапе четвертьфинала Кубка России 26 ноября. Матч пройдет на «Озон Арене» в Краснодаре.

