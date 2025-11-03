Мусаев назвал красные карточки ФК «Краснодар» в игре со «Спартаком» случайностью

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев после матча со столичным «Спартаком» 2 ноября ответил на вопросы журналистов.

Победу «быков» в 14-м туре РПЛ Мусаев назвал заслуженной. Он отметил, что игра была яркой и запоминающейся, а цена победы — огромной.

«Ребята проделали фантастическую работу. Все, о чем договорились, было выполнено. Огромная самоотдача, хорошее качество в атаке, отличная игра в обороне. Добились заслуженной победы. Немножко смазанной получилась концовка — две ненужные карточки. Особенно в тех моментах, когда мы бежали в атаку и могли забить третий мяч, но это эмоции», — сообщил Мусаев.

Большинство из вопросов на пресс-конференции касались двух красных карточек, которые во время игры получили нападающий Джон Кордоба и полузащитник Дуглас Аугусто. В ходе беседы с журналистами Мурад Мусаев отметил, что среди двух желтых карточек Аугусто спорным может быть первый инцидент, за который полузащитник получил предупреждение.

Тренер «Краснодара» акцентировал внимание, что у Дугласа есть проблема с игрой локтями, за которую он получил уже несколько «горчичников». Он отметил, что второй инцидент с Аугусто на поле, после которого он получил красную карточку, «больше похож на несчастный случай», когда игрок был в уверенном положении.

В ответ на вопрос о очередной красной карточке Кордобы тренер чемпионов прошлого сезона РПЛ сообщил, что нападающий был одним из лучших в матче. Он отметил, что «удаление — это несчастный случай» в атаке, когда Кордоба мог создать хороший момент для третьего гола.

«Тут, я думаю, что нельзя Джону предъявить претензии, что он там умышленно сыграл грубо или там искал эту карточку. Я думаю, что это больше несчастный случай», — подчеркнул Мурад Мусаев.

Также главный тренер «черно-зеленых» поздравил с «большой победой» всех болельщиков клуба и жителей города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Спартак» 2 ноября. На 12-й минуте в ворота «Спартака» попал Джон Кордоба, но гол отменили из-за офсайда. На 18-й минуте счет все же открыл Александр Черников. На 58-й минуте Кордобе удалось забить .

После встречи Краснодар» вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ.

