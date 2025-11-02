ФК «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Спартак» в матче РПЛ

ФК «Краснодар» 2 ноября в матче 14-го тура Российской премьер-лиги дома выиграл у «Спартака» и занял первое место в турнирной таблице РПЛ.

На 12-й минуте в ворота «Спартака» попал Джон Кордоба, но этот гол был отменен из-за офсайда. Но на 18-й минуте счет открыл Александр Черников. Во втором тайме Джону Кордобе удалось забить на 58-й минуте. На 88-й минуте он получил красную карточку и был удален с поля. В дополнительное время красную карточку получил также Дуглас Аугусто.

На 90-й минуте «Спартак» забил ответный гол. Судья добавил к игре 5 минут. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Перед матчем «Краснодар» занимал третье место в турнирной таблице РПЛ. После встречи переместился на первую строчку. «Спартак» остается на шестом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее ФК «Краснодар» обыграл «Рубин» в домашнем матче.

