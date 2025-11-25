Вратарь ФК «Краснодар» Агкацев признался, что играл с «Локомотивом» больным

ФК «Краснодар» и «Локомотив» встретились на поле в московском Черкизово в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги 23 ноября.

Матч закончился с равным счетом — 1:1. «Быки» и «железнодорожники» забили друг другу по одному мячу к 15-й минуте матча. Как отметил вратарь «черно-зеленых» Станислав Агкацев, игра была тяжелой, клубу не удалось дожать до победы. При этом игроки сделали многое для победы, в том числе вратарь больным вышел на поле.

«Накануне вылета в Москву подхватил вирус и в день игры проснулся с температурой. Огромное спасибо нашим замечательным врачам, которые сделали все, чтобы я смог принять участие в игре. Будьте здоровы», — написал Агкацев в Telegram.

Для Краснодара забитый мяч стал решающим для возвращения на первую строчку турнирной таблицы. Действующие чемпионы набрали 1 очко и возглавили турнир с 34 баллами. Если бы краснодарский клуб одержал победу, то игра принесла бы ему 3 очка и 36 баллов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» на выезде вничью сыграл с «Локомотивом» в матче 16-го тура РПЛ. Счет игры был открыт на 11-й минуте матча. Отличился нападающий «железнодорожников» Александр Руденко. Спустя четыре минуты «Краснодар» сравнял счет. Автором гола стал полузащитник «быков» Дуглас Аугусто.

