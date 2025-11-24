Мусаев: ФК «Краснодар» зимой, возможно, ждут трансферы на вход и выход

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев 23 ноября на пресс-конференции после матча рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

По его словам, селекционная работа ведется круглый год. Постоянно в селекционной службе клуба обсуждают позиции: кто мог бы прийти и на кого есть спрос из футболистов «Краснодара».

«Пока, к сожалению, не могу вам ничего сказать. Но возможно, что будут на вход и какие-то, может быть, даже будут на выход. Но пока все в процессе», — отметил Мусаев.

По поводу встречи с «Локомотивом» он пояснил, что начало матча было неправильным по стороны «Краснодара»: было много ошибок, давали возможность соперникам проводить быстрые атаки.

«Счет — по игре, хотя, наверное, мы были чуть-чуть ближе к победе», — отметил Мусаев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги на выезде вничью сыграл с «Локомотивом». По итогам матча «быки» занимают первую строчку турнирной таблицы. На счету «черно-зеленых» 34 очка.

В 17-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет против самарских «Крыльев Советов». Встреча пройдет 30 ноября на домашнем стадионе «Краснодара».

Подпишись, здесь всегда интересно.