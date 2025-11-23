ФК «Краснодар» на выезде вничью сыграл с «Локомотивом» в матче 16-го тура РПЛ

Встреча команд в рамках 16-то тура Российской Премьер-Лиги прошла 23 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Счет игры был открыт на 11-й минуте матча. Отличился нападающий «железнодорожников» Александр Руденко. Спустя четыре минуты «Краснодар» сравнял счет. Автором гола стал полузащитник «быков» Дуглас Аугусто.

Во втором тайме команды не смогли отличиться. Итог встречи — 1:1.

По итогам матча «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы. На счету «черно-зеленых» 34 очка.

В 17-м туре РПЛ «быки» сыграют против самарских «Крыльев Советов». Встреча пройдет 30 ноября на домашнем стадионе «Краснодара».

