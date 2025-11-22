Logo
Капитан ФК «Акрон» выбыл до конца года после стыка с игроками «Сочи» в РПЛ

Спорт
Капитан ФК «Акрон» выбыл до конца года после стыка с игроками «Сочи» в РПЛ
Фото пресс-службы ФК «Акрон»

Матч 16-го тура РПЛ прошел 21 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Игра завершилась в пользу ФК «Акрон». Хозяева поля забили в ворота «Сочи» три мяча, гости смогли отыграть только два.

Как сообщили в пресс-службе «Акрона», в ходе одной из стычек в конце первого тайма серьезную травму стопы получил защитник и капитан тольяттинского клуба Константин Савичев.

Во втором тайме на поле команда хозяев вышла без травмированного игрока. На обследовании после игры у него диагностировали перелом фаланги пальца стопы. Футболист пропустит все оставшиеся матчи года.

«Всех с очень важной и волевой победой, горжусь командой. К сожалению, для меня эта часть сезона закончена», — написал защитник «Акрона» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первом тайме игрок ФК «Сочи» Антон Зиньковский забил гол в ворота. В начале второго тайма гол в ворота «Акрона» сделал Игнасио Сааверда. Позже соперники забили первый гол сочинцам. На 65-й минуте тольяттинский футболист сравнял счет. Третий гол «Акрон» оформил на 80-й минуте.

