ФК «Сочи» уступил «Акрону» в выездном матче 16-го тура РПЛ
Матч прошел 21 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена».
В первом тайме игрок ФК «Сочи» Антон Зиньковский забил гол в ворота тольяттинского «Акрона».
Во втором тайме в сочинской команде произошла вынужденная замена — вместо Александра Коваленко на поле вышел Александр Осипов.
В начале второго тайма гол в ворота «Акрона» забил Игнасио Сааверда. Позже соперники забили первый гол сочинцам.
На 65-й минуте тольяттинский футболист сравнял счет, забив в ворота ФК «Сочи» второй гол. Третий гол «Акрон» забили на 80-й минуте и победили ФК «Сочи» со счетом 3:2.
