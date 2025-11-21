ФК «Краснодар» 23 ноября на выезде сыграет с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ

Матч между «быками» и «железнодорожниками» пройдет в воскресенье на поле « РЖД Арены» в Москве.

Встреча — первая игра для ФК «Краснодар» и «Локомотив» после паузы на матчи сборных. Стартовый свисток матча 16 тура Российской Премьер-лиги в Черкизово прозвучит 23 ноября в 19:45. Главным судьей назначен Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

По итогам 15-го тура РПЛ «Краснодар» с 33 очками делит первое место в таблице с ЦСКА. «Локомотив» с 30 очками идет четвертым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» — 1:1. Матч в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Краснодар» и «Балтикой» прошел стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. На 3-й минуте встречи Эдуард Сперцян выиграл верховое единоборство и головой отправил мяч в ворота хозяев.

Подпишись, здесь всегда интересно.