ФК «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» — 1:1

Матч в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Краснодар» и «Балтикой» прошел 9 ноября стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

На 3-й минуте встречи полузащитник «черно-зеленых» Гаэтан Перрен выполнил подачу в центр штрафной, где капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян выиграл верховое единоборство и головой отправил мяч в ворота хозяев.

«Балтика» ответила уже на 5-й минуте и сравняла счет. Вброс из-за боковой в штрафную зону «Краснодара» сделал защитник хозяев Мингиян Бевеев, его одноклубник Иван Беликов скинул мяч головой на дальнюю штангу, где форвард Брайан Хиль замкнул комбинацию успешным ударом с близкого расстояния. Футболисты ушли на перерыв с ничьей на табло.

Во втором тайме команды обменивались опасными моментами, но ни один из них игрокам не удалось воплотить в голы. В итоге встреча закончилась со счетом 1:1.

Теперь по официальным встречам между этими командами «Краснодар» имеет две победы, «Балтика» — одну. Еще четыре матча закончился ничьей.

По итогам 15-го тура российского чемпионата «Краснодар» делит первое место турнирной таблицы с ЦСКА, набрав 33 очка. «Балтика» — на пятом с 28 очками.

В следующем туре РПЛ «быки» 23 ноября на выезде встретятся с московским «Локомотивом». Начало матча — в 19:45.

