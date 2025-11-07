Игроков ФК «Краснодар» Агкацева и Черникова вызвали на матчи сборной России

Национальная команда России в ноябре проведет два товарищеских матча.

В итоговый состав сборной на матчи попали 30 футболистов. Среди них два игрока ФК «Краснодар» — вратарь Станислав Агкацев и полузащитник Александр Черников. Также в команду вызвали экс-вратаря «быков» Матвея Сафонова, сейчас он играет за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

В ноябре в составе национальной команды 12 ноября спортсмены сыграют с Перу в Санкт-Петербурге и 15 ноября с Чили в Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной России по футболу в конце октября назвал кандидатов на вызов в национальную команду на ноябрьский сбор. В расширенный список сборной России вошли 39 футболистов. В том числе полузащитники «Краснодара» Александр Черников и Никита Кривцов и вратарь Станислав Агкацев.

