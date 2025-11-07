ФК «Краснодар» 9 ноября без трех основных футболистов сыграет против «Балтики»

Матч 15-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Краснодар» и «Балтикой» пройдет в воскресенье на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45. Матч из-за красных карточек пропустят сразу четыре футболиста «быков», трое из них — игроки основного состава.

В матче 14-го тура «быки» со счетом 2:1 обыграли московский «Спартак». В конце встречи команда играла в меньшинстве. Из-за красных карточек с поля удалили нападающего Джона Кордобу и полузащитника Дугласа Аугусто. Также четвертые в сезоне желтые карточки получили защитник Диего Коста и полузащитник Никита Кривцов.

После 14 тура «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы. У «быков» 32 очка и четыре победы в предыдущих пяти матчах.

«Балтика» находится на четвертом месте. У клуба из Калининграда 27 очков, в последних пяти матчах команда три раза одержала победу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мусаев назвал красные карточки ФК «Краснодар» в игре со «Спартаком» случайностью.

Подпишись, здесь всегда интересно.