В Краснодаре открыли проезд по Красных Партизан после устранения провала

Движение на отрезке улицы Красных Партизан было частично ограничено возле дома № 109/9 по направлению в город.

Специалисты 20 ноября приступили к восстановлению участка, где произошел провал дорожного покрытия. Ремонтные работы удалось полностью завершить вечером 24 числа.

Причиной аварийной ситуации стал критический износ несущей балки тепловой камеры, расположенной под проезжей частью. Главный инженер «Краснодартеплоэнерго» Андрей Кочетков объяснил происшествие комплексом факторов.

«Провал на улице Красных Партизан, вероятнее всего, образовался вследствие вымывания грунтов в сочетании с динамическими нагрузками от транспорта», — объяснил специалист.

На участке провели замену поврежденных элементов теплотрассы и последующую укладку нового асфальтового покрытия. Сейчас дорога полностью безопасна для проезда, сообщает Telegram-канал «Краснодартеплоэнерго».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение транспорта ограничили возле авторынка на Красных Партизан в Краснодаре. Последний раз ремонтные работы на этом участке проводились месяц назад, но проблема появилась снова.

