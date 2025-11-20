Движение транспорта ограничат возле авторынка на Красных Партизан в Краснодаре

Logo
Общество
Фото t.me/deptrans_krd

На данном участке улицы с 20 ноября начнут восстанавливать дорожное покрытие. 

Специалисты «Краснодартеплоэнерго» ограничат движение на отрезке улицы Красных Партизан возле дома № 109/9 по направлению в город.

Движение по оставшейся полосе изменения не затронут. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. 

Водителей просят быть внимательнее, заранее планировать свой маршрут с учетом временных ограничений и соблюдать ПДД.

Читайте также: движение транспорта на Таманской в Краснодаре ограничат до октября 2026 года. Ограничения введут в связи со строительством сетей ливневой канализации. Они начнут действовать с 24 ноября. 

