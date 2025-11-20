Движение транспорта ограничат возле авторынка на Красных Партизан в Краснодаре

На данном участке улицы с 20 ноября начнут восстанавливать дорожное покрытие.

Специалисты «Краснодартеплоэнерго» ограничат движение на отрезке улицы Красных Партизан возле дома № 109/9 по направлению в город.

Движение по оставшейся полосе изменения не затронут. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Водителей просят быть внимательнее, заранее планировать свой маршрут с учетом временных ограничений и соблюдать ПДД.

Читайте также: движение транспорта на Таманской в Краснодаре ограничат до октября 2026 года. Ограничения введут в связи со строительством сетей ливневой канализации. Они начнут действовать с 24 ноября.

Подпишись, здесь всегда интересно.