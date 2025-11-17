Движение транспорта на Таманской в Краснодаре ограничат до октября 2026 года

Ограничения введут в связи со строительством сетей ливневой канализации. Они начнут действовать с 24 ноября.

Движение транспорта полностью перекроют на участке улицы Таманской от здания № 180 до №159/1. Водители не смогут проехать здесь, поскольку работы по прокладке сетей будут выполнять открытым способом.

На участке от здания № 180 до пересечения с улицей Ставропольской частично ограничат движение. Здесь сохранится возможность проезда, так как сети будут прокладывать методом горизонтального бурения.

Работы продлятся до 30 сентября 2026 года, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать пути объезда.

Читайте также: в Краснодаре до декабря ограничат движение на Гаражной из-за ремонта ливневки.

Подпишись, здесь всегда интересно.