Движение транспорта на Таманской в Краснодаре ограничат до октября 2026 года

Движение транспорта на Таманской в Краснодаре ограничат до октября 2026 года
Фото t.me/deptrans_krd

Ограничения введут в связи со строительством сетей ливневой канализации. Они начнут действовать с 24 ноября. 

Движение транспорта полностью перекроют на участке улицы Таманской от здания № 180 до №159/1. Водители не смогут проехать здесь, поскольку работы по прокладке сетей будут выполнять открытым способом. 

На участке от здания № 180 до пересечения с улицей Ставропольской частично ограничат движение. Здесь сохранится возможность проезда, так как сети будут прокладывать методом горизонтального бурения. 

Работы продлятся до 30 сентября 2026 года, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать пути объезда.

Читайте также: в Краснодаре до декабря ограничат движение на Гаражной из-за ремонта ливневки.

