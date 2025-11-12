В Краснодаре до декабря ограничат движение на Гаражной из-за ремонта ливневки

Для планового ремонта ливневой канализации с 14 ноября до 1 декабря ограничат движение на участке улицы Гаражной — от Лабинского проезда до Корсунского переулка.

Уточняется, что на время работ перекроют для проезда лишь одну полосу на данном участке по направлению из центра города. Также временно станет невозможен поворот с Гаражной на Корсунский переулок и Малороссийский проезд — они временно превратятся в тупики.

Водителей просят быть особенно внимательными при выборе маршрута и соблюдать правила дорожного движения, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Читайте также: движение в центре Краснодара ограничили на 1,5 месяца из-за ремонта водопровода. Ограничения ввели с 7 ноября на участке улицы Гимназической и двух перекрестках. Специалисты «Росводоканал Краснодар» планируют закончить работы 16 декабря.

Подпишись, здесь всегда интересно.