Движение в центре Краснодара ограничат на 1,5 месяца из-за ремонта водопровода

С 7 ноября на участке улицы Гимназической и двух перекрестках введут ограничения движения.

Левую полосу улицы Гимназической на участке от Рашпилевской до Красноармейской перекроют в пятницу. Движение организуют по оставшейся полосе. Также изменения затронут движение на двух перекрестках.

Место пересечения улиц Красной и Гимназической сузят с четырех до двух полос. Транспорт, следующий в сторону улицы Северной, для проезда должен будет выехать на встречную полосу, а после вернуться в полосы своего направления.

Место пересечения улиц Красноармейской и Гимназической сузят с трех до двух полос. При движении по улице Красноармейской в сторону улицы Северной крайняя левая полоса будет доступна для проезда прямо, центральную полосу перекроют, а крайняя правая полоса будет доступна только для поворота направо на улицу Гимназическую.

Специалисты «Росводоканал Краснодар» планируют закончить работы 16 декабря.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также быть внимательными и заранее планировать маршрут с учетом действующих изменений, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

