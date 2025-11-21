Закончить ремонт участка на Красных Партизан в Краснодаре планируют 25 ноября

Дорога на Красных Партизан вновь не выдержала. Последний раз ремонтные работы на этом участке проводились месяц назад, но проблема появилась снова. Поврежденный участок сейчас огорожен, ремонт начался накануне вечером.

«Несмотря на то, что ремонтные работы сейчас находятся на начальном этапе, рабочие уже успели снять слой асфальта, поднять бетонную плиту, а также бетонную балку, которую она поддерживала. Также расчистили песок и будут приводить в порядок кирпичную кладку, которая возможно и стала причиной провала дороги», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Даниил Бескровный.

Дорога с Западного обхода славится постоянными пробками, но сегодня утром ситуация стала еще хуже. Многие жители, выбравшие эту дорогу, опоздали на работу. Никто не мог предположить, что образовавшийся затор отнимет такое количество времени.

— Обычно уходит от 40 до 60 минут, сейчас к этому плюсуется 20 минут.

Одной из причин провала на этом участке, как считают геодезисты, могла стать суффозия. Это геологический процесс выноса частиц грунта и их растворение подземными водами.

«Провал на улице Красных Партизан, вероятнее всего, образовался именно вследствие такого вымывания грунтов и в сочетании с динамическими нагрузками от транспорта на дорожном покрытии», — отмечает главный инженер «Краснодартеплоэнерго» Андрей Кочетков.

Причина провала связана с износом оборудования тепловой камеры — балки, которая несет на себе всю нагрузку дорожного покрытия. Новый же ремонт будет проще предыдущего и ошибки предыдущей реконструкции этого участка дороги будут исправлены.

«Во вторник был обнаружен провал на второй части данной камеры. Он тоже связан с износом ее несущих строительных конструкций, что при первом ремонте не было выявлено. Этот ход работ гораздо проще, не нужно ждать заказа специальных материалов», — рассказывает главный инженер «Краснодартеплоэнерго» Андрей Кочетков.

Ориентировочно к 25 ноября работы подойдут к концу, автомобилисты смогут проехать уже по безопасному участку дороги, не провалившись по пути.

