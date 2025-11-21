Надземный переход на Западном обходе Краснодара снесут для расширения дороги

В краевом центре продолжается реконструкция Западного Обхода. Работы на одном из участков выполнены более чем на половину.

Для того, чтобы расширить дорогу, рабочие демонтируют надземный пешеходный переход в районе пересечения с улицей имени Кудухова.

«Расширение Западного обхода на этом участке с четырех до шести полос потребовало внести изменения в организацию дорожного движения. Надземный переход придется демонтировать, он просто не соответствует ширине будущей дороги», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Реконструкцию Западного обхода на участке от ЖК «Немецкая деревня» до кольца с пересечением улицы Красных Партизан проводят в рамках краевой программы развития сети автомобильных дорог в Краснодаре «25/35». Завершить работы планируют в 2027 году. По данным на 21 ноября, они выполнены на 21%.

Участок от улицы Средней до кольца ЖК «Немецкая деревня» реконструируют по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Работы выполнили на 66%. Завершить их планируют в январе 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте надземного перехода на Западном обходе Краснодара установят светофоры. Пешеходный переход был построен три года назад. Осенью жители Западного обхода Краснодара пожаловались на практически заброшенный надземный переход.

