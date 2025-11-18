Светофоры установят на месте надземного перехода на Западном обходе Краснодара

В краевой столице снесут надземный переход на Западном обходе. Между ЖК «Самолет» и «Спортивной деревней» он простоял с момента постройки 3 года. Теперь его демонтируют, а на его месте будет действовать светофор.

Юрию и его супруге часто приходится переходить дорогу, так как их дети живут на противоположной стороне Западного обхода. По их словам, надземный переход оставлял желать лучшего.

«Очень часто не работают лифты, беременным и больным людям было тяжело перебираться», — делится житель Краснодара Юрий Иванов.

Переход уже начали разбирать, а вместо него поставили временный светофор.

«78 секунд для проезда автомобилей и 17 для перехода пешеходов через дорогу. Однако затор тут все равно может возникнуть даже в середине дня, а все из-за ремонта. Для движения доступно сейчас лишь две полосы, но вскоре их станет кратно больше, ведь дорогу расширяют», — рассказывает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

В будущем этот светофор будет заменен на другой, изменится и время цикла регулирования.

«На этом участке Западного обхода установят светофоры, которые будут регулировать транспортные и пешеходные потоки, связывать остановки автобусов и троллейбусов с трамвайными», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Мнения местных жителей по поводу ремонта разделились, но все сошлись во мнении, что дорога требует расширения. Участок обновляют в рамках проекта «25/35». в будущем там появится по три полосы в каждую сторону, чтобы проехать без пробок можно было и в час пик.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», осенью жители Западного обхода Краснодара пожаловались на практически заброшенный надземный переход. Одна из местных жительниц отметила, что в переходе никто не убирает, также там не работает лифт, что неудобно для родителей с колясками. Тогда же городской дептранс сообщил о планах демонтировать переход во время работ по реконструкции Западного обхода.

