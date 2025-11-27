Четыре частных дома и магазин пострадали при атаке БПЛА в Славянском районе

Краснодарский край ночью 27 ноября подвергся атаке украинских беспилотников. Обломки сбитых дронов упали на территории СНТ «Заря» в Славянском районе.

После падения фрагментов БПЛА загорелась кровля одного из частных домов. Пожар оперативно ликвидировали. Еще в одном доме выбило стекла.

Также в результате атаки дронов разрушена часть стены строящегося дома, на одном из участков повреждены бытовые постройки и летняя кухня. Кроме того, пострадало здание магазина, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили на Кубани вечером 26 ноября. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в среду около 20:30.

Ночью 27 ноября сирены, оповещающие об угрозе атаки БПЛА, звучали в Славянске-на-Кубани. Около 1:00 жителям муниципалитета пришли уведомления РСЧС о том, что на территории района работает система ПВО.

Над Краснодарским краем ночью 27 ноября сбили шесть украинских беспилотников, еще один уничтожили над Черным морем.

К 7:08 27 ноября беспилотную опасность отменили, однако меньше чем через час объявили вновь. В аэропорту Сочи из-за угрозы атаки БПЛА ввели ограничения на полеты.

Подпишись, здесь всегда интересно.