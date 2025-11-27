Семь украинских БПЛА сбили над Кубанью и Черным морем ночью 27 ноября

Прошедшей ночью российские военные перехватили и уничтожили 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.

С 23:00 26 ноября до 8:30 27 ноября дежурные средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Краснодарским краем, один — над акваторией Черного моря.

Над Белгородской областью уничтожили 52 вражеских беспилотника, над Курской — 26, над Самарской — 18, над Брянской — 6.

По два БПЛА перехватили над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями. Еще по одному дрону сбили над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили на Кубани вечером 26 ноября. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в среду около 20:30. К 7:08 27 ноября беспилотную опасность отменили, однако меньше чем через час объявили вновь.

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. В Сириусе и Сочи зазвучали сирены. Мэр города-курорта Андрей Прошунин призвал не отправлять детей в школы и детсады и ждать отмены угрозы атаки БПЛА.

