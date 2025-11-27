Мэр Сочи призвал не отправлять детей в школы и детсады из-за угрозы атаки БПЛА

На территории курорта утром 27 ноября объявили угрозу атаки беспилотников. Во всех районах города, по словам местных жителей, зазвучали сирены.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что школы и детские сады принимают детей, во всех учреждениях обустроены безопасные места.

При этом мэр курорта призвал не отправлять детей на занятия, если они еще находятся дома, и ждать отмены угрозы атаки БПЛА.

«Если дети уже находятся рядом со школой или детсадом, безопаснее войти туда. Сотрудники и педагоги знают алгоритм действий. Студентов вузов и ссузов призываю действовать так же», — написал Прошунин в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили утром 27 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг около 8:00. В аэропорту Сочи в целях безопасности ввели временные ограничения на полеты.

