Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мэр Сочи призвал не отправлять детей в школы и детсады из-за угрозы атаки БПЛА

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-sochi-prizval-ne-otpravlyat-detej-v-shkoly-i-detsady-iz-za-ugrozy-ataki-bpla
Мэр Сочи призвал не отправлять детей в школы и детсады из-за угрозы атаки БПЛА
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На территории курорта утром 27 ноября объявили угрозу атаки беспилотников. Во всех районах города, по словам местных жителей, зазвучали сирены.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что школы и детские сады принимают детей, во всех учреждениях обустроены безопасные места.

При этом мэр курорта призвал не отправлять детей на занятия, если они еще находятся дома, и ждать отмены угрозы атаки БПЛА.

«Если дети уже находятся рядом со школой или детсадом, безопаснее войти туда. Сотрудники и педагоги знают алгоритм действий. Студентов вузов и ссузов призываю действовать так же», — написал Прошунин в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили утром 27 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг около 8:00. В аэропорту Сочи в целях безопасности ввели временные ограничения на полеты.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях