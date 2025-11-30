Водитель скутера погиб в ДТП с двумя иномарками в Краснодаре

Смертельная авария произошла 29 ноября около 18:15 на Ростовском шоссе в краевой столице.

По предварительным данным, 47-летний водитель скутера Leopard ехал со стороны улицы Солнечной в направлении Автомобильной. Когда он стоял перед светофором, в него влетела иномарка Skoda Rapid, которой управлял 58-летний мужчина. От удара водителя скутера отбросило на встречку, где его сбил автомобиль Honda.

В результате аварии водитель двухколесного транспорта погиб от полученных травм до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работала следственно оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

