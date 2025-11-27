На Кубани иномарка протаранила пять припаркованных машин, ее водитель погиб

Авария со смертельным исходом произошла 27 ноября около 9:30 на улице Космонавтов в Приморско-Ахтарске.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля SsangYong не выбрал безопасную скорость для движения и влетел в пять стоящих на парковке машин.

В результате ДТП водитель иномарки получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи. С ним на пассажирском месте ехала 62-летняя женщина. Ее с повреждениями различной степени тяжести госпитализировали в Приморско-Ахтарскую ЦРБ.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

