В Госавтоинспекции назвали самую частую причину аварий с участием СИМ на Кубани

Всего по вине водителей средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с начала года в Краснодарском крае произошли 104 аварии.

С 1 января по 31 октября 2025 года зарегистрировали 185 ДТП с участием СИМ, в результате которых 5 человек погибли и 192 пострадали. За аналогичный период прошлого года выявили 179 аварий. В них погибли 6 человек и пострадали 177.

В результате 76 ДТП с несовершеннолетними с участием СИМ пострадали 78 детей, 2 погибли. В возрасте от 62 до 82 лет травмы получили 10 человек, 1 погиб.

Чаще всего аварии с участием СИМ происходили из-за несоблюдения очередности проезда — 55 ДТП. По 18 аварий случились из-за превышения скорости, нарушения требований дорожных знаков, несоблюдения бокового интервала, а также нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части.

В числе распространенных причин также нарушение правил проезда пешеходного перехода — 15 ДТП, нарушение требований сигналов светофора — 11 аварий.

Также аварии происходили из-за того, что водители СИМ не предоставляли преимущество движения пешеходам — семь случаев, неправильно выбирали дистанцию — пять ДТП, нарушали правила перестроения — пять аварий и пересекали проезжую часть по пешеходному переходу — четыре случая.

По три аварии произошли из-за невыполнения требований обеспечения безопасности в начале движения, по причине выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено, из-за невыполнения условий, разрешающих движение задним ходом, а также из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения.

По два ДТП зафиксировали при встречном движении по дорогам с односторонним движением и из-за нарушений линий разметки.

Наименьшее количество аварий произошло из-за выезда на полосу встречного движения с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия и из-за выезда на полосу встречного движения — по одному случаю.

В целях повышения культуры безопасности дорожного движения и снижения аварийности проводят «краш-курсы». За девять месяцев 2025 года провели 437 занятий, в которых приняли участие более 27 тыс. человек, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

