Десять бесплатных парковок для электросамокатов разместили в Сочи

Благодаря этому удалось разгрузить тротуары и внедрить СИМ в уже существующую инфраструктуру города-курорта.

По словам заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра, специальные парковочные места для СИМ начали устанавливать в конце июня в рамках пилотного проекта. Сейчас в городе-курорте действуют 10 бесплатных парковок для самокатов на 6 улицах в Центральном районе — Кооперативной, Несебрской, Войкова, Конституции СССР, Воровского, Роз.

Их организовали в парковочных карманах рядом с пешеходными переходами, от дороги их отделили делиниаторами. Также в местах парковки оборудовали удобные съезды и установили соответствующие знаки.

«Появление специальных парковок позволило уменьшить число ситуаций, когда электросамокаты остаются брошенными в неположенных местах», — подчеркнул Бауэр.

В настоящее время парковочные места для СИМ внедряют в проект организации дорожного движения. Также в Сочи действуют 37 зон с запретом и 47 зон с ограничением скорости передвижения для электросамокатов.

К числу таких мест относятся парки, скверы и набережные во всех внутригородских районах. Операторы СИМ внесли изменения в системную программу по ограничению движения на этих участках, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: жители Краснодара поддержали новые ограничения для электросамокатов.

Подпишись, здесь всегда интересно.