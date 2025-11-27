В парке «Краснодар» устанавливают новый арт-объект с огромными ладонями

Необычную инсталляцию устанавливают на месте японского уголка с фонтаном напротив Французского сада в парке «Краснодар».

Первые кадры будущего арт-объекта появились в социальных сетях. Судя по ним, на месте фонтана на стене расположится композиция из семи металлических ладоней и фигуры мужчины.

Человека с каждой стороны будут защищать по три руки. Они образуют вокруг него форму сердца. Сам металлический мужчина будет, сгорбившись, сидеть на ладони в центре композиции.

Пока нет официальных данных о том, как будет называться инсталляция, и ее авторе.

Читайте также: в парк «Краснодар» привезли гигантскую голову нового арт-объекта «Мать Земля». Золотую скульптуру женщины собирают в «Парке Облаков». В публикациях в социальных сетях авторство приписывают итальянскому скульптору Лоренцо Куинну.

