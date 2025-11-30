Ограничения на полеты ввели в аэропорту Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА

В Краснодарском крае ночью 30 ноября объявили угрозу падения беспилотных летательных аппаратов, которая действует до сих пор.

В аэропорту Краснодара из-за угрозы БПЛА ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье в 3:11.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Также по информации представителя Росавиации аналогичные ограничения ввели в аэропорту Геленджика в 2:25. Их отменили в 7:20.

Службы аэропорта в столице Кубани готовы к работе после снятия ограничений.

«Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров», — написали в официальном Telegram-канале аэропорта Краснодар.

По данным онлайн-табло авиагавани Краснодара на 9:10 30 ноября, на вылет задерживаются пять рейсов — в Тбилиси, Москву (два борта), Дубай и Санкт-Петербург. Еще четыре рейса прибудут в аэропорт с опозданием — из Махачкалы, Стамбула, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Актуальную информацию о времени вылета пассажиры могут уточнить у авиакомпаний, на онлайн-табло или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обломки сбитых ночью БПЛА повредили жилые дома в Славянске-на-Кубани и Анапе. Пострадавших среди населения нет.

