Вечером 10 декабря в Ейске выпал первый снег

Жители города в среду поделились кадрами первого снега в соцсетях.

Ейск стал первым в этом году городом Краснодарского края, где выпал снег.

Осадки были не сильными, но улицы покрылись тонким слоем снежинок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителям и гостям Краснодарского края профессор Кубанского аграрного университета Юрий Ткаченко пообещал «обычную кубанскую зиму».

При этом Ткаченко подчеркнул, что точный прогноз можно дать только на десять дней вперед. Он напомнил, как в начале осени распространялась информация о грядущей суровой зиме, а теперь Росгидромет заявляет, что декабрь будет теплее обычного.

