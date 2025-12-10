Вечером 10 декабря в Ейске выпал первый снег
Жители города в среду поделились кадрами первого снега в соцсетях.
Ейск стал первым в этом году городом Краснодарского края, где выпал снег.
Осадки были не сильными, но улицы покрылись тонким слоем снежинок.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителям и гостям Краснодарского края профессор Кубанского аграрного университета Юрий Ткаченко пообещал «обычную кубанскую зиму».
При этом Ткаченко подчеркнул, что точный прогноз можно дать только на десять дней вперед. Он напомнил, как в начале осени распространялась информация о грядущей суровой зиме, а теперь Росгидромет заявляет, что декабрь будет теплее обычного.
